İnan: Sahte sitelere sığınmak vizyon değil

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Özgür Özel'in AK Parti'nin kurumsal kimliğini kullanarak sahte sitelerle algı operasyonu yaptığını belirterek, eleştirilere açık olduklarını ancak bu tür saldırılara taviz vermeyeceklerini ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bizler Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden memleketimiz için eser üretmenin çabasındayken; Özgür Özel'in vizyon üretmek yerine AK Partimizin kurumsal tüm değerlerine saldırarak sahte sitelerden medet ummasını ibretle izliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bizler Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gece gündüz demeden memleketimiz için eser üretmenin çabasındayken; ana muhalefetin ve Sayın Özgür Özel'in vizyon üretmek yerine AK Partimizin kurumsal tüm değerlerine saldırarak sahte sitelerden medet ummasını ibretle izliyoruz. Bizler, parti ismimizi veya materyallerimizi kullanarak kendine haksız imtiyaz oluşturmaya çalışanlara, milletten ayrışanlara nasıl tavizsiz bir şekilde karşı duruyorsak; ana muhalefetin kurumsal kimliğimizi gasbederek yaptığı bu siyasi hırsızlığa ve değerlerimize yönelik saldırılarına da aynı dik duruşla karşıyız" ifadelerini kullandı.

'ELEŞTİRİ BAŞIMIZIN TACIDIR'

AK Parti Genel Sekreteri İnan, paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Her türlü eleştiri başımızın tacıdır. Ancak 'Milletin Partisi' AK Parti'nin kurumsal kimliğini haksızca kullanarak, bizim arkamıza saklanıp halkı yanıltmaya çalışmak ifade özgürlüğü değil; düpedüz bir algı operasyonu ve partimizin tüzel kişiliğine yapılmış topyekun bir saldırıdır. Şimdi de kendi sahteciliklerini gizlemek için bazı medya organları üzerinden 'sansür' kılıfıyla mağdur edebiyatı yapıyorlar. Bizim kimsenin sesini kısmak, yasakçılık yapmak gibi bir derdimiz asla olamaz. Yargının 'dur' dediği şey sizin fikirleriniz değil; kurumsal kimliğimizi hedef alan bu kimlik hırsızlığıdır. Nitekim yargı mercileri de bu manipülasyona haklı olarak geçit vermemiş, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaya çalışan bu girişime karşı hukukun gereğini yapmıştır. Siyasi rekabet sahtecilikle, kumpasla değil; akılla, projeyle ve millete hizmetle olur. Onlar bu ucuz oyunlarla vakit kaybededursun; biz kalbimizde millet sevgisiyle işimize bakacak, memleketimiz için durmadan üretecek ve partimizin haklarını hukuk zemininde kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
