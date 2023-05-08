Ak Parti'li İnan'dan rekor oy vurgusu

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan:

" İzmir'den rekor sayıda milletvekili uğurlayacağımızı göreceksiniz. Rekor sayıda da İnşallah bu şehirden Cumhurbaşkanı'na destek alacağız"

"Burası, hiç kimsenin siyasi laboratuvarı değil"

"Sandıktan, demokrasiden ve milli iradeden vazgeçmeyen bir iktidarız"

İZMİR - İzmir'de basın mensuplarıyla buluşma gerçekleştiren AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyüp Kadir İnan, "Bu seçim, herkes için sürpriz sonuçları doğuracak bir seçim. İzmir'den rekor sayıda milletvekili uğurlayacağımızı göreceksiniz. Rekor sayıda da inşallah bu şehirden Cumhurbaşkanı'na destek alacağız" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Eyüp Kadir İnan, İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası BKM'de İzmir'deki basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnan, "Bu seçim, herkes için sürpriz sonuçları doğuracak bir seçim. İzmir'den rekor sayıda milletvekili uğurlayacağımızı göreceksiniz. Rekor sayıda da İnşallah bu şehirden Cumhurbaşkanı'na destek alacağız. Biz İzmir'de hikayeye yüzde 17 ile başladık 2002'de. Bugün yüzde 40'lara varan bir teveccüh var. İnşallah bunun üzerine koymayı hedefliyoruz. İzmir'de şehircilik çökme noktasına gelmiş durumda. Biz 35 İzmir 35 projeyi yapmasaydık. Bu şehirde trafik başta olmak üzere şehirciliği besleyen çoğu faktör çökmüştü" diye konuştu. Yoğun bir seçim çalışması içerisinde olduklarını belirten İnan, "Hızlı ve dinamik gidiyor. 14 Mayıs, Türkiye yüzyılının seçimi. Bizim için bağımsızlık mücadelesi. Son 100 yıllık tüm iddialarımızı kalıcı olarak bu topraklarda tesis edip inşallah ülkemizin kutlu yürüyüşünü çok güçlü bir şekilde, genç bir şekilde devam etmesi gibi bir niyetimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Ekrem İmamoğlu çok büyük bir provokatör"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde çıkan olaylar üzerine gelen soruya yanıt veren İnan, şöyle konuştu: "Ekrem İmamoğlu çok büyük bir provokatör. Bunu biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından birçok kere tecrübe ettik. Bulmuş olduğu her fırsatı provokasyona uygun bir zemine çekiyor. İzmir'de İzmir Marşı söyleyip ardından Van'daki mitingde zafer işaretleri ile hain terörist elebaşı Öcalan'a yönelik 'Dişe diş kana kan' diye meydanlarda slogan nutukları atılırken, HDP ve PKK eksenli flamalar açılırken ve o mitingde bugün terörün uzantısı parti yöneticilerinin hoyratça açıklamalar yaptığı bir siyaset zemininde oraya da destek vereceksin, sonra da Erzurum gibi bir ilde buluşma yapacaksın. Siyasetin çizgileri ve siyasetin merkezine oturttukları dil ve ittifak biçimleri, zaten baştan sona bir provokasyon zeminine oturuyor. O noktada bir şiddetin de karşısındayız. Her türlü ötekileştirmenin de karşısındayız. Siyaset yapış biçimi bu toplumun değerlerine uzak, bu toplumun değerlerine düşman olduktan sonra siz provokasyon zemini sağlayarak aslında provokatör olmaya aday bir siyasetçi profili ortaya koymuş olursunuz. Biz bu hadisede değil, son 3,5 haftadır ne yazık ki ana muhalefet partisinden bu milletin değerleri ve mevcut siyasi partilerin geçmiş çizgisi ile doğru orantılı bir tavır göremiyoruz. Bir yandan Van'da terörün tahakküm altında kalıp bir konuşma yapaksın, sonra Erzurumlu Dadaşların diyarında farklı bir tablo için mücadele edeceksin. Bu ikircikli siyasete, bu ikiyüzlü siyasete, milletimiz 14 Mayıs'ta hesabını soracak. Buraya gelip İzmir Marşı sloganı atıp Van'da çeşitli terör merkezli enstrümanları kullanmak bize göre ikiyüzlülük."

"Burası, hiç kimsenin siyasi laboratuvarı değil"

İnan, İzmirlilerin kendisi gibi genç bir vekil adayına bakışının nasıl olduğu ile ilgili soruya da "Biz İzmir sokaklarında büyüdük. İzmir'i ve İzmir siyasetini iyi biliyoruz" dedi. İnan, Bostanlı mevkiinde bir grubun tepkisine ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Bostanlı'da yaşadığımız olay bizim için bir istisnaydı. İzmir'in genel bir kabulüymüş gibi adlandırma doğru değil. Bunu son yaptığımız İzmir mitinginde görmüş olduk. İzmir'de son yerel seçimlerde yüzde 40'lara varan bir oy teveccühüne sahip olduk. Bu zamana kadar 'Biz anlatamadık, biz eksik kaldık, daha iyisini yapabilirdik' tavrı içindeydik. Bir genel seçime gidiyoruz. Bu zamana kadar hiçbir zaman rakip aday listelerine karışmadık. Ancak 3,5 hafta içerisinde gördüğüm tablo şu; İzmir'de CHP'nin listesine yoğun bir tepki ve direniş var. İzmirli CHP'ye gönül veren hemşehrilerimiz, bugünkü bu CHP'ye yoğun bir kredi tanıdı. Görülüyor ki, İzmirli hemşehrilerimizin verdiği destek, bunları siyasi şımarıklığa sürüklemiş. Mustafa Kemal Atatürk'e 'Diktatör' diyen biri birinci sırada. Bu şehre geliyorsunuz, hendek olaylarında Türk Silahlı Kuvvetlerimize 'Çocuk katili' diyebilecek kadar çirkinleşebilecek bir kişiyi koyuyorsunuz. Bunları görünce İzmirliler adına buna dikkat çekmek istiyorum. Burası, hiç kimsenin siyasi laboratuvarı değil. O nedenle terörün tahakkümü altına girmiş, toplumun değerlerine düşman kesilmiş kişileri, şehrimizin size tanımış olduğu kredileri sıradanlaştırmaya, akredite etmeye çalışmayın. İzmirli hemşehrilerimiz bunun farkında. Biz istiklalimizin şehrinde bu tarz terör yardakçılarına geçit vermeyiz. Bunu da sahadan görüyoruz."

"Sandıktan, demokrasiden ve milli iradeden vazgeçmeyen bir iktidarız"

İnan ayrıca, seçimin son haftasında meydana gelebilecek olaylara ilişkin soruyu da "1950 yılından itibaren Türkiye'nin en güzel yaptığı iş, seçim. Şeffaflıkla başardığımız bir iş bu. Katılım oranlarımız çok yüksek. İnşallah bunu muhafaza ederiz. Kaybedeceklerini anlayanlar, her gün seçimin ve sandığın sonuçlarına yönelik nasıl şaibe oluştururuz, nasıl iftira atarız, nasıl gölge ederiz diye iftiralar atıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz hiçbir zaman en güçlü mağduriyetlerimizde dahi sandıktan, demokrasiden ve milli iradeden vazgeçmeyen bir iktidarız" diye yanıtladı.

"Karşıyaka'mıza bu stadyum kazandırılacak"

Karşıyaka Stadı ile ilgili gelen soruya İnan, "İzmir sokaklarında 'İzmir hakkını alacak' diye manşet atıyorlar. Bu, Karşıyaka Stadyumu, Körfez Geçiş Projesi, Konak Tüneli gibi her türlü adımımızda dava açan CHP'li belediyeler veya onlarla iltisaklı odalar oldu. 'İstemezük' anlayışı bunlara engel oldu. İnşallah Karşıyaka'mıza bu stadyum kazandırılacak ama bu zihniyetle mücadele etmemiz lazım. Biz de hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. 20 senedir bu şehrin gençlerini siz geri planda bıraktınız. Benim yaşıtım gençler sizden nasıl hakkını alacak?" cevabını verdi.

"Kazanan Türkiye olacak"

İnan, ekonomi ile ilgili soruya ise şöyle cevap verdi: "Vatandaşımız, 'Ekonomik kriz olsa da daralma olsa da yaparsa AK Parti yapar' diyor. Bu konuda piyasa güven ister. Piyasa arkasında duracağı bir iktidar ister. Yatırımcı da buna göre şekillenir. Ben Türkiye'nin son zamanlarda almış olduğu yatırımları çok önemli buluyorum. İstihdamı da bu şekilde büyüttük, ihracatı da bu şekilde büyüttük. Şimdi daha farklı bir ortama 14 Mayıs'tan sonra gireceğiz ve kazanan Türkiye olacak."

İnan'a, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ve AK Parti İzmir İl Başkanlığı Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili de eşlik etti.