AK Parti'li Hatipoğlu'ndan Eskişehir'deki CHP'lilere eleştiri

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'deki CHP'lilere yönelik eleştirilerde bulundu.

Hatipoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde devlet hastanesi ve hava hastanesinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin CHP'li siyasetçilerin sergilediği "kamu hassasiyeti tiyatrosu"nu ibretle takip ettiğini kaydetti.

Nebi Hatipoğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Hiç kimse kusura bakmasın bu şehirde kamu hakkından, kamusal alanların korunmasından bahsedecek en son kişiler CHP zihniyetinin temsilcileridir. Eskişehir'in en kıymetli hazinelerinin nasıl parsel parsel satıldığını, şehrin hafızasının nasıl peşkeş çekildiğini çok iyi biliyoruz. Bağlar Mahallesi'nde, Haller'in tam karşısındaki tarihi siloları uluslararası otel zincirlerine satanlar da halkın elindeki yeri 'sosyal tesis, yurt yapacağız' diyerek kamulaştırıp, ardından otele çeviren, altını da eğlence merkezine dönüştürenler de yine aynı CHP zihniyetidir. Dün kamusal alanları parsel parsel satanların, bugün çıkıp kamu hassasiyeti üzerinden siyaset üretmeye kalkışması tek kelimeyle pişkinliktir. Bu şehrin bir evladı ve milletvekili olarak altını çizerek ilan ediyorum, hava hastanesi alanının özelleştirilmesine karşıyım ve bu alanın kamu niteliğini koruması için tüm girişimleri kararlılıkla sürdüreceğim. Gerçekler saklanmaz, üzeri kirli algı operasyonlarıyla örtülemez. CHP zihniyetinin belediyeler eliyle haraç mezat sattığı 120 arsa, 72 tarla, 38 mesken, 2 otel ve 2 büyük ticari alandan oluşan o utanç listesini kamuoyunun vicdanına sunuyorum. Bu şehir, kimin kamusal alanları koruduğunu, kimin ise şehri parsel parsel sattığını artık tüm çıplaklığıyla görmektedir."

Kaynak: AA / Zehra Ongan
