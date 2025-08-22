Abdulhamit Gül: 'Milletimizin Umudu AK Parti'dir'

Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, "Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle ve Sünni'siyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız" dedi.

Ak Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Kırıkkale bir restoranda konuştu. Programa; AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Hilal Kalyoncu Koç ve Türk İslam Karakoç, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, sivil toplam kuruluşları temsilcileri ve partililer katıldı.

'KENDİ SİHA'SINI YAPABİLEN BİR TÜRKİYE HALİNE GELDİK'

Gül, Türkiye'nin savunma sanayinde çok önemli gelişmeler kaydettiğini belirterek, "Bakın Kırıkkale'deyiz, savunma sanayinin çok önemli merkezlerinden birindeyiz. AK Parti öncesi millilik oranı yüzde 15'lerdeyken, bugün yüzde 85'lerin üzerine yükselmiş bir savunma sanayimiz var. Bugün kendi İHA'sını, SİHA'sını yapabilen bir Türkiye haline geldik. Yeter mi, yetmez. Elbette daha fazla hizmetleri ve yatırımları sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZİN UMUDU AK PARTİ'DİR'

Muhalefetin halinin Türkiye'deki meselelere, dünyadaki gelişmelere uzak bir noktada olduğunu belirten Gül, "'Türkiye'de yolsuzluklarla, beceriksizliklerle, ülkeye ve ülkenin değerlerine yabancı olan bir anlayışla siyaset yapan parti ve anlayışı nedir' dediğinizde, CHP zihniyeti karşımıza çıkıyor. Bugün kendi partisini yönetemeyen önceki genel başkan, sırada bekleyen genel başkan, şu anki genel başkan diye birbirleri arasındaki çekişmeleri herkes çok iyi görmekte. Partinin bu ülkeyi yönetmekten ne kadar uzak olduğunu milletimiz çok iyi bilmekte, çok iyi görmektedir. O yüzden milletimizin umudu, AK Parti'dir. Elbette yaşadığımız sorunlar var. Hayat pahalılığı ve enflasyon anlamındaki sorunları bizler de çok iyi biliyoruz. Bu konularda vatandaşımızın tüm meselelerini, sorunlarını çözecek irade ve güç yine AK Parti hükümetidir. İnanıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin bu anlamdaki sorunlarını da çözecek güçte ve kararlılıktayız" diye konuştu.

'ASLA AL VER PAZARLIĞINA GİRMEDİK'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 50 yılının terörle mücadele ile geçtiğinin altını çizen Gül, Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemeyen uluslararası mekanizmaların terörü bir aparat ve pranga olarak Türkiye'nin önüne koyduğunu vurguladı. Gül, "Türkiye'nin bu prangadan kurtulması adına çok önemli bir dönemeçteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önemli çağrılarıyla, 'Terörsüz Türkiye' anlamında önemli bir aşamayı hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Buradaki temel yaklaşım, özellikle Türkiye'nin kendi iç cephesini güçlendirmesidir. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle ve Sünnisiyle 86 milyonun birliğini, beraberliğini, kardeşliğini, dayanışmasını kıyamete kadar sürdürecek çok önemli adımları hep beraber atacağız. Tüm bu çalışmalarımızı yaparken asla ama asla, bir al ver pazarlığı içerisine girmedik, girmeyiz, girmeyeceğiz. Bir pazarlık söz konusu değildir. Şehitlerimizi ve ailelerini, gazilerimizi üzecek, rencide edecek hiçbir tavır ve tutum içerisine asla girmeyiz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli, çok önemli bir teminattır. İnşallah Türkiye'yi ve kardeşliğimizi daha da güçlü bir hale getireceğiz" dedi.