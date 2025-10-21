Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: 'Gazzeli kardeşlerimizin umudu olacağız'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan: 'Gazzeli kardeşlerimizin umudu olacağız'
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Bizler bütün dünya mazlumlarının olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin umudu olacağız. Bizler, Gazzeli kardeşlerimizin, Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Bizler bütün dünya mazlumlarının olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin umudu olacağız. Bizler, Gazzeli kardeşlerimizin, Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, partisinin Sivas Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen danışma meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Ercan, Gazze'deki Müslümanların en büyük umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek, "Gazzeli kardeşlerimizin gözleri Türkiye'nin üzerinde, AK teşkilatlarımızın üzerinde hiçbir çılgın bizlere zincir vuramayacak ve bizler bütün dünya mazlumlarının olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin umudu olacağız. Bizler Gazzeli kardeşlerimizin, Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE KADINLA MÜMKÜNDÜR'

Barışın ancak kadınla mümkün olduğunu dile getiren Ercan, "Bugün barış yaşanıyorsa ülkemizde ve terörsüz Türkiye'den rahat bir şekilde bahsedebiliyorsak bu kadınla mümkündür. İstanbul'dan, Ankara'dan gelirken Doğu ve Güneydoğu'da kara yollarını kullanamıyorduk. Bugün artık Gabar'daki petrolümüzde çalışan kadın mühendislerimizle birlikte bir program yaptık. Artık terörden bahsetmek yerine Gabar'daki petrolden daha iyi nasıl enerji elde ederiz, bunları konuşuyoruz. Bugün bunları konuşabiliyorsak, bugün artık terörden değil müreffeh bir Türkiye'den, gelişmiş bir Türkiye'den bahsediyorsak, bunların hepsi kadınlar sayesinde oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
500
