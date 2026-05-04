AK Parti'li Duman, Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duman, 17 Nisan'da gerçekleştirilen meclis toplantısında Tugay'ın kendisine parmak sallayarak "Sahtekarsın" dediği iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına "hakaret" ve "tehdit" suçlamasıyla şikayet başvurusu yaptı.

Dilekçede Tugay hakkında kamu davası açılması istendi.