AK Parti'li Çilez TBMM'nin her sorunun çözüm yeri olduğunu söyledi

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, "Demokrasimizin, millet irademizin tecelligahı Gazi Meclis'imiz, her sorunun çözüm mercidir. Çözümü başka yerlerde aramak, demokrasiye inanmayanların, inanıyormuş gibi yapanların metodudur." dedi.

Çilez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini anımsattı.

Dünya genelindeki çocukların durumuna dikkati çeken Çilez, "Gazze'deki çocukların, terör devleti İsrail'in saldırılarıyla katledildiğini, hayatta kalan çocukların ise açlıkla karşı karşıya olduğunu ve can güvenliklerinin bulunmadığını" vurguladı.

Afrika'daki çocukların emperyalist devletlerin sömürge politikaları nedeniyle coğrafyalarının zenginliğinden yararlanamadıklarını dile getiren Çilez, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Birleşmiş Milletler nezdinde her zaman şunu söylüyoruz: Daha adil bir dünya mümkündür. Yaşanabilir bir dünyayı ancak tüm dünya devletleri bir araya gelerek inşa edebilirler." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefine değinen Çilez, "40 yıldan fazla bir süredir ülkemize ağır bedeller ödeten, ekonomik ve sosyal refahımızı büyük ölçüde olumsuz etkileyen, çocuklarımızı dağa kaçırıp terörist yapan PKK terör örgütü ile Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde etkin mücadele edilmiştir ve örgüt, kendini feshetme noktasına gelmiştir. Barış ve huzur, hem ülke içerisinde hem de ülkemiz dışında umutlarımızı büyütmektedir." ifadelerini kullandı.

Çilez, TBMM'nin önemine işaret ederek, "Demokrasimizin, millet irademizin tecelligahı Gazi Meclis'imiz, her sorunun çözüm mercidir. Çözümü başka yerlerde aramak, demokrasiye inanmayanların, inanıyormuş gibi yapanların metodudur." dedi.