AK Parti Sözcüsü Çelik'ten YAŞ Kararlarına Destek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yüksek Askeri Şura'da (YAŞ) alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar milletimize, devlet hayatımıza ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mize hayırlı olsun. Görevlerini tamamlayan değerli komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.