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Çelik'ten NATO Zirvesi'nde 'Küresel Lider' Vurgusu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında '#NATOsummit' etiketi altında paylaşım yaptı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 36'ncı NATO Liderler Zirvesi kapsamında '#NATOsummit' etiketi altında paylaşım yaptı.

AK Parti'li Çelik, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO sembolü önünde yürürken çekilmiş fotoğrafına yer verdi. Çelik, "Küresel merkez Türkiye, küresel lider Recep Tayyip Erdoğan. #NATOsummit" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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