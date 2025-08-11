AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırısını Kınadı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in gazetecilerin bulunduğu çadırı hedef alması sonucu hayatını kaybeden 5 gazeteciye Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

AK Parti'li Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanlığın sesi olmak için Gazze'de görev yapan gazetecilerin bulunduğu çadırı İsrail doğrudan hedef aldı. Bu alçak saldırı sonucu 5 gazeteci hayatını kaybetti. Görevi başında insanlığın sesini duyurmak için şehit düşen gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. Soykırım şebekesinin katilleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek" dedi.