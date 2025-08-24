Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. Yıl Dönümü Kutlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. Yıl Dönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, terör örgütlerine karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı'nın emriyle gerçekleştirilen harekâtın, milli güvenliği koruma amacını taşıdığını ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne selam durarak aziz şehitleri andı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde 'terör devletçikleri' kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların 'adreslerini' ve 'araçlarını' net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diye ifade etti. Bizi Suriye'deki terör örgütleri üzerinden tehdit edenlere karşı, Cumhurbaşkanımızın Başkomutan olarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emir vermesiyle, 'bir gece ansızın' Fırat Kalkanı Harekatı gerçekleşti. Ülkemizi Suriye üzerinden tehdit eden terör örgütlerine ve arkalarındaki 'emperyalist adresler'e gereken cevap verildi. Böylece bir kere daha milli güvenliğimizin pazarlık konusu olmadığını ve vatanımıza tehdit söz konusu olursa her türlü bedeli ödemeye ve en yakıcı cevabı vermeye hazır olduğumuzu gösterdik. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 9'uncu yıl dönümünde, tarihi şan ve şereflerle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi selamlıyoruz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı hayat diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
MKE'nin eski Başkanı İsmet Sayhan gözaltında! Suçlama hayli vahim

MKE'nin eski başkanı gözaltında! Suçlama hayli vahim
Düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine vergi denetimi! 3,6 milyar TL tespit edildi

Yeni evleneceklere kötü haber! Şimşek'in hedefinde bu kez düğünler var
Kırmızı et fiyatları rekor kırdı! Ucuza bulan buzdolabını dolduruyor

Fiyatı rekor kırdı, daha da artacak! Ucuz bulan dolaba dolduruyor
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek

TSK komşu ülke için düğmeye bastı! Askerlere komando eğitimi verilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.