Ömer Çelik: Nihai Çözüm Filistin Devletinin Kurulmasıdır

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Nihai çözüm, bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yol yoktur. Orta Doğu sorunu, Filistin sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden, herhangi bir şekilde Orta Doğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu soykırımcı İsrail'in katliamları ve soykırımları başladığı günden itibaren dünyanın her yerinde, her diplomatik platformda dillendirdiği ilke; Hamas'ın herhangi bir şekilde İsrail tarafından tanımlandığı şekliyle bir terör örgütü olmadığı, Hamas'ın da Filistinlilerin vatanlarını savunan insanlar olduğu ve burada soykırım politikalarını gerçekleştiren, bu katliamlara imza atan katillerin eninde sonunda hukuk önünde hesap vermesi gerektiğiydi. Nihai çözüm, bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek bir yol yoktur. Orta Doğu sorunu, Filistin sorunudur. Filistin meselesi çözülmeden, herhangi bir şekilde Orta Doğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir. Filistin meselesinin 'çözüldü' dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız, egemen bir Filistin devletinin kurulması, çözümün yegane çerçevesidir" dedi.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KATLİAMLARINA İMZA ATTILAR'

Sözcü Çelik, Netanyahu hükümetinin acımasız katliam politikaları neticesinde ortaya çıkan tablonun insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan bir tanesi olduğunu kaydederek, "Özellikle çocukları, kadınları, masum insanları hedef alan, açlığı sistematik bir biçimde soykırım aracı olarak kullanan, bütün uluslararası kurumların suçlu bulduğu ama yine de uluslararası kurumların etkisizliği sebebiyle durdurulamayan bir soykırım makinesi ve bu şebekenin elemanları, dünyanın en büyük katliamlarına imza attılar. O günden bugüne Cumhurbaşkanımızın bir numaralı meselesi Gazze meselesi oldu ve sürekli olarak bu meselede ilk olarak bir ateşkesin sağlanması, ateşkesin sağlanmasından sonra da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların ve araçların oluşması için çok büyük bir mücadele verdi" diye konuştu.

Çelik, "Kalıcı barış sağlayacak anlaşmanın sağlanabilmesi için şartlarda anlaşılması ve bununla ilgili olarak da çok daha mesafe alınması gerekiyor. Nihai amaç, Filistin devletinin kurulması olmalıdır. Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi planlar kesinlikle söz konusu olamaz. Filistinlilerin, Filistin dışındaki bir otorite tarafından yönetilmesi gibi birtakım yaklaşımlar da asla kabul edilebilecek yaklaşımlar değildir" dedi.

'SÜRECİN AKSATILMASINA KARŞI DURACAĞIZ'

Terörsüz Türkiye çalışmalarının devam ettiğini belirten Çelik, "Terörsüz Türkiye'nin birtakım devletler tarafından herhangi bir şekilde sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin herhangi bir şekilde aksatılmasına, rayından çıkarılmasına karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

'BU AÇIKLAMALARINIZ, KEŞKE OLMASAYDI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün gerçekleştirdiği konuşmaya yönelik Çelik, "Kendisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkıyor. Siz, CHP olarak, Hamas'a önce 'terör örgütü' dediniz, gelen tepkiler üzerine 'terör örgütü demek istemedik, terör eylemleri yapıyor demek istedik' dediniz. Sonuç olarak, sizin Filistin meselesindeki bu açıklamalarınız keşke olmasaydı. Keşke gerçekten Sosyalist Enternasyonalde yan yana oturduğunuz İspanya Başbakanı Sanchez'in doğru duruşuyla paralel bir çizgi takip etseydiniz. Sayın Sanchez'in durduğu noktada durabilseydiniz. Dış dünyaya Türkiye'yi şikayet etmeyi çok sevdiğiniz için dış dünyadan referans vermeye bağımlı hale geldiğinizi görüyorum. Onun için ben de size İspanya Başbakanı Sanchez'in çizgisiyle daha uyumlu bir çizgi takip edin diyorum" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MSB'ye talimat verdiğini aktararak, "Bütün bu etrafımızdaki tecrübelerden yola çıkarak, önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin milli güvenliği konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri konusunda hangi yaklaşımların güncellenmesi gerektiği konusunda bir çalışma yapma talimatı vermiştir. MSB de bu çalışmayı yapıyor. Askeri hastaneler konusu da bu değerlendirme gündeminin içerisindedir" diye konuştu.

'AYNI KAREDE OLMAYI KABUL ETMEZDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'daki Gazze zirvesine katılma kararına tepki göstermesine ilişkin Çelik, "Netanyahu'nun en başta bu zirveye katılması gibi bir şey söz konusu değildi. Biz her türlü senaryoya hazır olduğumuz için böyle bir durum geldiğinde nasıl davranılacağıyla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Cumhurbaşkanımızın iradesi kesindir. Cumhurbaşkanımız, hiçbir şekilde Netanyahu ile aynı fotoğraf karesinde olmayı kabul etmezdi, aynı zirvede olmayı kabul etmezdi, aynı masada olmayı kabul etmezdi" diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in şehitlerimiz için 'gencecik cesetler' ifadesini kullanmasına yönelik ise Çelik, "Biz aziz şehitlerimizin, muhterem gazilerimizin hatıralarına ve saygınlıklarına karşı olan her türlü incitici ifadenin karşısında olan bir partiyiz. Bu tip sözleri sonuna kadar reddederiz, kınarız. Burada net bir tutumumuz var; yürüttüğümüz bütün süreçler, devletin nitelikleri ve milletin değerleri çerçevesinde yürütülen süreçlerdir" ifadelerini kullandı.