AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler.

 - Güncelleme:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Musul Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. Irak makamları bu saldırganları bir an evvel yakalamalı ve hukuk önüne çıkarmalıdır. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir."

AA / Ali Kemal Akan - Politika

AK Parti Türkiye Musul Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title