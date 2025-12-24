Haberler

AK Parti'li Canbaz'dan, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın kaldırılmasına tepki

AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Duygu Canbaz, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın Merkezefendi Belediyesi tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi.

Canbaz, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu anıtın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde milletin tankların önüne yatarak yazdığı destanın sembolü olduğunu belirtti.

15 Temmuz ruhunun meydanlardan semboller kaldırılarak silinemeyeceğini ifade eden Canbaz, şunları kaydetti:

"Bu anıt, sadece görsel bir obje değil, o karanlık gecede tankların önüne yatarak vatanı savunan aziz milletimizin iradesinin bir nişanesidir. Estetik ya da yarışma gibi gerekçelerle yapılan bu uygulama, 15 Temmuz ruhuna karşı bir rövanş alma çabasıdır. Unutulmamalıdır ki, Merkezefendi halkı, eser siyaseti yapanlarla, yıkım siyaseti güdenleri çok iyi bilmektedir. 2019 yılından bu yana algılarla, çalgılarla hizmet ettiğinizi sandığınız ilçemizde Merkezefendililer, gerçekleri görmekte bu güzel ilçeye kaybettirdiğiniz yılların yanında manevi değerlerimize vurulan bu prangayı da esefle izlemektedir. "

Canbaz, AK Parti olarak şehitlerin hatırasına ve milletin direnişinin sembollerine her platformda sahip çıkmaya devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Politika
