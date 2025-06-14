AK Parti'li Baybatur: "İsrail ve İran arasında gerilimi bilinçli olarak arttıran İsrail'dir"

AK Parti'li Baybatur: 'İsrail ve İran arasında gerilimi bilinçli olarak arttıran İsrail'dir'
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AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu noktaya gelinmesinin temelinde, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü orantısız güç kullanımı, sivillere yönelik sistematik saldırılar ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikaları yatmaktadır" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Bu noktaya gelinmesinin temelinde, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü orantısız güç kullanımı, sivillere yönelik sistematik saldırılar ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikaları yatmaktadır" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, İran ve İsrail arasında yaşanan karşılıklı saldırılarla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Baybatur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuk dinlemez politikalarının, yalnızca Filistin'i değil, tüm bölgeyi derin bir güvenlik krizine sürüklediğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti olarak, bölgede daha fazla kan dökülmesini istediklerini, tüm tarafları itidale, sağduyuya ve diplomatik çözüm yollarını öne çıkarmalarını beklediklerini belirten Baybatur, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ortadoğu'da giderek tırmanan gerilimin artık kontrol edilebilir sınırların dışına çıktığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Bu noktaya gelinmesinin temelinde, İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü orantısız güç kullanımı, sivillere yönelik sistematik saldırılar ve uluslararası hukuku hiçe sayan politikaları yatmaktadır. İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sonucunda, İran'ın verdiği askeri karşılık, bölgede zaten kırılgan olan dengeleri daha da sarsmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu gerilim ortamını bilinçli olarak tırmandıran İsrail'dir. Masum sivillere yönelik saldırılar, insan hakları ihlalleri ve işgalci tutum, çatışmanın temel nedenleridir. İsrail'in bu politikaları, yalnızca Filistin'i değil, tüm bölgeyi derin bir güvenlik krizine sürüklemektedir. Böylesi bir ortamda, herkesin sorumlulukla hareket etmesi ve yangına körükle gitmek yerine barışı öncelemesi hayati önem taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, bölgede daha fazla kan dökülmesini istemiyoruz. Tüm tarafları itidale, sağduyuya ve diplomatik çözüm yollarını öne çıkarmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adaletin, barışın ve bölgesel istikrarın yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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