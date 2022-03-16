AK Parti'li Aydemir: "Uyuşturucuyla mücadelede bayrak bir ülkeyiz"

ERZURUM (AA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadelede "dünyada bayrak bir ülke" olduğunu söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dün grup toplantısında, uyuşturucuyla mücadelede hükümeti suçladığını anımsattı.

"Tam da Dünya Vicdan Günü'nde şunu söylüyorum: 'Ey vicdan, ayağa kalk hakikati söyle.' Vicdanı olsa bunu yapmaz. İşleri güçleri aldatmak, doğruyu söylememek." diyen Aydemir, Türkiye'nin uyuşturucuya karşı verdiği mücadeleye "dünyanın şapka çıkardığını" söyledi.

Yakalanan uyuşturucu miktarı ve operasyonlarla ilgili bilgi veren Aydemir, "Polisimize günahtır, yazıktır. Bu insanlar emek veriyorlar Sayın Kılıçdaroğlu. Sırf siyaseten çamur atmak için çalışanları niye bu hale getiriyorsunuz? Bize leke atmak için çalışanların haklarını gasbediyorsunuz. Uyuşturucuyla mücadelede dünyada bayrak olan bir ülkeyiz. Bütün dünya bizi örnek gösteriyor. Sen siyaseten AK Parti'ye çamur atmak için hakikat ile uzak yakın olmayan şeyler söylüyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Uyuşturucunun dünyanın başına bela olduğunu belirten Aydemir, herkesin bu konuyla ilgili canhıraş mücadele vermesi gerektiğini ifade etti.

"Vidanınız nerede?"

Kaz Dağları'nda "ağaçlar katlediliyor" diyen sanatçıların, İstanbul'da katledilen ağaçlarla ilgili sesinin çıkmadığını belirten Aydemir, "Vidanınız nerede?" diye sordu.

Milletin gözünün önünde asırlık ağaçlar katledildiğini; kimsenin sesinin çıkmadığını dile getiren Aydemir, Dünya Vicdan Günü'nde onları kınadığını söyledi.

ABD'nin yaz saati uygulamasına geçmeye hazırlandığını da aktaran Aydemir, Türkiye'ye yaz saati uygulamasına geçerken yalan söylenip iftira atıldığını belirtti. Aydemir, "Geldiğimiz noktada ABD bizi takip ediyor. Berat Albayrak bakanımıza öngörüsünden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Halepçe katliamının da yıl dönümü olduğunu anımsatan Aydemir, Türkiye'nin orada insanlara sahip çıktığını; o gün vazifede olan kim varsa hepsini şükranla andıklarını söyledi.

Aydemir, Erzurum Tortum Belediyesinin yaptığı bazı çalışmalardan örnekler vererek, Belediye Başkanı Muammer Yiğider'i kutladı.