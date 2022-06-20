AK Parti'li Aydemir: 'Millet, 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Millet 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partileri tarafından, Cumhurbaşkanı'nın seçim döneminin iki dönemle sınırlı olduğuna ilişkin açıklamalar yapıldığını anımsattı.

Anayasa'nın 116. maddesinin çok açık olduğunu belirten Aydemir, "Bunların hiç mi hukuk danışmanları yok? 116. maddeyi bir kere okuyan anlar. Bunlar bu halleriyle ülkeyi yönetmeye talipler. Bunların kafaları almıyor. Bir siyasetçi olarak, siyasetin kıvamının bu kadar düşük olmasına üzülüyorum." diye konuştu.

Parlamenter sistemde "Cumhurbaşkanlığı" ifadesinin ayrı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde "Cumhurbaşkanlığı" ifadesinin ayrı olduğunu dile getiren Aydemir, "Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanı olmuş birisi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde aday oluyorsa sıfırdan başlıyor demektir. Orta yere sulanmış bir zemin çıkması için çaba sarf ediyorlar. Ancak bu millet idrakiyle irfanıyla yine derslerini verecek. Bu millet 6'lı masaya 2023'te öyle bir demokrasi dersi verecek ki bir daha iflah olmayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamalarını anımsatıp eleştiren Aydemir, "SİHA'lardan rahatsızlığını ötelerden beri biliyoruz. 'Biz gelirsek Selçuk Bayraktar'ı yargılayacağız' diyor. Selçuk Bayraktar ne yapmış? Terörle mücadelede çığır açmış. Bu milletvekili açık bir biçimde PKK'nın yanında konuşlanıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik izin isteyen Tanju Özcan için anında disiplin işleten CHP, buna niye disiplin işlemi başlatmıyor? Çünkü onlar da bu işe iştirak ediyor. Bu açıklamalar, 40 yıldır terörle mücadele eden bir ülkede nasıl yapılabilir?" dedi.

Aydemir, yaz tatilinde vatandaşları Erzurum'a davet etti.