AK Parti'li Aksoy, İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği iddiasını yalanladı

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği ve ücretli olacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından dile getirilen İzmir Çevre Yolu'nun özelleştirileceği iddiasının mesnetsiz olduğunu belirtti.

Ülkede çevre yollarına ilişkin herhangi bir özelleştirme gündeminin bulunmadığını bildiren Aksoy, İzmir üzerinden ortaya atılan bu iddiaların vatandaşı yanıltmaya dönük bir algı girişimi olduğunu ifade etti.

Aksoy, Karayolları Genel Müdürlüğü işletmesindeki çevre yollarının ücretsiz şekilde hizmet vermeyi sürdüreceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu statüyü değiştirmeye yönelik en küçük bir plan ya da hazırlık dahi bulunmamaktadır. Milletimizin vergisiyle yapılan yatırımlar üzerinden korku ve belirsizlik oluşturulmasına müsaade etmeyiz. Çevre yollarına ilişkin tek bir özelleştirme planı yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
