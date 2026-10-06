AK Parti'li Açıkkapı'dan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme:

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bizim Terörsüz Türkiye'yi başarmaktan başka bir çıkış yolumuz yoktur." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı'nın ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Elazığ'ın son yıllarda önemli yatırımlar aldığını belirten Açıkkapı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hemşerilerimizle bir arada olmaya, gerek Meclis çatısı altında gerekse bakanlık nezdinde temaslarımızı devam ettirmeye, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar için arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda ortak bir zeminde buluşabilmemiz son derece önemlidir" sözlerini anımsatan Açıkkapı, Meclis'teki tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin birinci önceliğinin, Türkiye'nin ve milletin menfaati olması gerektiğini vurguladı.

Büyük Türkiye mutabakatının gerekliliği konusunda milletin ortak bir zeminde buluşacağına ve Terörsüz Türkiye hedefine hiç kimsenin karşı çıkmayacağına inandığını dile getiren Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bir siyasetçinin bu konuda hassas bir süreç yönetildiğini bilmesi gerekir. Bizim Terörsüz Türkiye'yi başarmaktan başka bir çıkış yolumuz yoktur. Bölgedeki gelişmeleri izlediğimizde zaman da buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu herkes açıkça görebilir. Topraklarından acının değil bereketin yükseldiği, aynı kıbleye yönelen, aynı Allah'a ellerini açan, ezanı bir, bayrağı bir olan bu aziz milleti birbirine düşürmeye çalışanlar geçmişte olduğu gibi bugün de olacaktır. Ancak bu necip millet, birlik ve beraberliğine kastedenlere asla fırsat vermeyecektir."

Açıkkapı, bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin, Türkiye'nin kendi yolunu ve istikametini kendi iradesiyle belirlemek zorunda olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA