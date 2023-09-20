AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi.

Bir süre önce Usame Doğan'ın 'Affını isteyerek' görevden ayrılmasının ardından, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Melih Berk Sildir getirilmişti. Yeni yönetim kurulunun oluşmasıyla parti binasında görev devir teslim töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlenen törende, yeni hedefler belirlendi.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, "Usame Doğan başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Milletvekili olarak, her zaman yeni yönetimin yanında olacağım" dedi.

Görevi Melih Berk Sildir'e devreden ve Genel Merkez tarafından kendisine yeni görev tevdi edilen Usame Doğan da, bundan sonra da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının emrinde olacağını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, "Fitneye fesada fırsat vermeden bir süreç yaşandı. Gençlik Kolları Başkanlığı için 7 tane aday çıktı. 4 arkadaşımızla Ankara'ya mülakata gittik. Kütahya tarihinde bir ilk yaşandı. 7 arkadaşımızda şu an listemizde ve aktif olarak görev alacaklar. Böyle bir tabloyu görmek sevindirici" diye konuştu.

Başkan Sildir, hizmetleri dolayısıyla Doğan'a teşekkür plaketi takdim etti.

Başkan Melih Berk Sildir, yeni yönetim kurulunun Ahmet Akpınar, Ali Furkan Demiral, Ali Göktekin, Ali Han Kahraman, Ali Var, Alime Nur Özgayha, Burak Tan, Derya Çelik, Enes Keman, Fatma Gül Erkeler, Gülcan Poyraz, Hakan Uyanık, Hanife Gül, Hasan Toprak, Hüseyin Arlı, Hüseyin Elibol, İdris Sönmez, Kemal Sönmez, Mehmet Dursun, Meryem Aktaş, Muhammed Ali Malkaç, Muhammed Dursun, Muhammed İkbal Demiralp, Musa Bayram, Mustafa Yanık, Nail Kaya, Oğuzhan İnce, Okan Durdu, Özgür Yılmaz, Sefa Kipir, Şamil Deveci, Şefika Eğilmez, Tolgahan Emeksiz, Ümit Tort, Yunus Oktay, Yunus Soygür, Yusuf Karaca, Yusuf Tuncel ve Zeliha Rumeysa Aksu'dan oluştuğunu belirtti. - KÜTAHYA