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AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda Temayül Yoklaması Yapıldı
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AK Parti Kula İlçe Başkanlığı aday adayları için temayül yoklaması düzenlendi. Parti üyeleri, Kula'daki teşkilat binasında bir araya gelerek, ilçe başkanlığında kimi görmek istediklerini ifade ettiler.

Ak Parti Kula İlçe Teşkilatı'nda, AK Parti Kula İlçe Başkanlığı aday adayları için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti üyeleri, Kula'da teşkilat binasında bir araya gelerek, temayül yoklaması sürecine katıldı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Manisa Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven ve AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Zafer Ekici'nin de katılımıyla gerçekleştirilen temayül yoklamasında, parti üyelerine ilçe başkanlığında kimi görmek istedikleri soruldu. Temayül yoklamalarının, partinin demokrasi kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Manisa Koordinatörü İbrahim Yurdunuseven, üyelerin iradelerinin aday belirleme sürecinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Parti içerisindeki birlik ve beraberliğin bu tür süreçlerde ön plana çıktığını anlatan AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Teşkilat Başkanı Zafer Ekici ise parti üyeleriyle görüşüp fikirlerini aldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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