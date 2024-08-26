Üye Girişi
Haberler

AK Parti Konya Heyeti Esnaf Odalarıyla Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Konya heyeti, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulundu. Başkan Angı, esnaf ve sanatkarların şehrin kalkınmasında büyük rol oynadığını vurgulayarak, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte esnaflara olan desteğin arttığını belirtti.

Ak Parti Konya heyeti, esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odası binasında yapılan toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, sık sık esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Şehrin kalkınmasında esnaf ve sanatkarların büyük rolü olduğuna değinen Başkan Angı, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte esnaflara olan desteğin de arttığını vurguladı. Esnaf ve sanatkarın sadece ticaret erbabı olmadığını, ticaretiyle birlikte, toplumu inşa eden ve ayakta tutan kesim olduğunu vurgulayan Başkan Hasan Angı, ahilik kültürüyle çalışan, üreten, evine helal rızık götürmenin peşinde koşan Konyalı esnafların bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizdi.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını esnaf ve sanatkarlarla birlikte sürdürdüklerini vurgulayan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "23 yıl önce yola ilk çıktığımızda yanımızda esnaf kardeşlerimiz vardı. 15 Temmuz hain darbe girişimine esnaflarımızla birlikte karşı koyduk, birlikte göğüs gerdik. Bugün yine ülkemizin kilit taşı olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte yol yürüyoruz. Hayatımızın her anında beraber olduğumuz esnaflarımızla Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da devam ediyoruz. Bugüne kadar omuz omuza yol yürüdüğümüz tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, Rabbimden hepsine helal, bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Toplantıya; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Meryem Göka, Mehmet Baykan, Ziya Altunyaldız, Latif Selvi ve Mustafa Hakan Özer ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ve odaya bağlı başkanlar katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti konya Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2025 Kurban Bayramı ne zaman Diyanet? Kurban Bayramı hangi tarihe denk geliyor? GTA 6 çıktı mı, ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi belli mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Ağustos altın fiyatları yükseldi mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? İETT otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz olacak mı? 30 Ağustos Cuma günü bankalar açık mı, tatil mi? Zonguldak'ta orman yangını nerede çıktı, söndürüldü mü? Zonguldak'ta orman yangınında son durum nedir? Süper Lig 4. Hafta maçları ne zaman? Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçları hangi gün? Balık burcu kadını ve oğlak burcu erkeği uyumlu mudur? Oğlak erkeği balık kadını anlaşabilir mi? Balık kadını oğlak erkeğini nasıl etkiler? Burcu Köksal kimdir? Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kaç yaşında ve nereli? Koç burcunun genel özellikleri nelerdir? Koç burcunun en belirgin özelliği nedir? Koç burcu hangi element? Oğlak burcu genel özellikleri nelerdir? Oğlak burcunun en iyi özelliği nedir? Oğlak burcu hangi element? Samar Dadgar kimdir? Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar kaç yaşında ve nereli? İhbar tazminatı nedir, kimler alabilir? İhbar tazminatı neye göre veriliyor? Tiramisu nasıl yapılır? Gerçek Tiramisu ne ile yapılır? Tiramisu tarifi! Narin nerede? Narin Güran bulundu mu? Narin kaç gündür kayıp? İBB KREŞ BAŞVURU SONUÇLARI: İBB kreş başvuru sonuçları açıklandı mı? 26 Ağustos kreş başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 26 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Turkcell çöktü mü? Son Dakika Turkcell çöktü mü? 26 Ağustos son dakika gelişmesi... Mevlit Kandili ne zaman? Mevlit Kandili ne zaman 2024 Diyanet? Mevlit Kandili'nin önemi nedir? Gri pasaport nedir? Gri pasaportu kimler alabilir? Gri pasaport ile Amerika'ya gidilir mi?
title