AK Parti Keçiören Kadın Kolları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi

AK Parti Keçiören Kadın Kolları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenledi
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AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanlığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Ak Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanlığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlendi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kısa film gösteriminin ardından konuşan AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Merve Biberoğlu Erdoğan, o gece sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin kalbinin sokaklarda olduğunu söyledi.

Şehitlerin her birinin, bayrağın gölgesinde yatan sessiz kahramanlar olarak niteleyen Erdoğan, "O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara dökülen bu millet tanka, tüfeğe sadece imanıyla karşı geldi. O karanlık geceyi bir millet destanına dönüştürdü." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz'un kadınların, gençlerin ve yaşlıların hep birlikte yazdığı bir iman ve irade gecesi olduğunu belirtti.

Kadın kolları olarak şehitlerin mirasına sahip çıkmaya, gazilerin haklarını korumaya devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Allah bu millete bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Ezansız, bayraksız, vatansız bırakmasın. Ne mutlu vatan için can verenlere, ne mutlu milletine sadakatle bağlı kalanlara." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Politika
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