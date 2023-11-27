AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den yerel seçim değerlendirmesi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, yerel seçimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, aday belirleme sürecini anlattı. Böhürler ayrıca Gazze'de barış için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen programda, yerel seçimlerin "Türkiye Yüzyılı" iddiasının gerçekleşmesi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yerel seçimler öncesinde temayül yoklaması yaptıklarını anımsatan Böhürler, adayları sadece tek bir faktöre göre tespit etmediklerini dile getirdi.

Böhürler, temayül yoklamasının 81 ilde aynı anda gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu oylamalar genel merkeze gitti. Orada rakamlar önce Cumhurbaşkanımızın ve partimizin üst düzey temsilcilerinin önüne gelecek. Ardından bu bir kanaat oluşacak ve onun üzerine bir takım anketlerimiz gelecek. Aday adaylarımızla kurulan komisyonlarda yüz yüze görüşmeler, mülakatlar ve daha sonra da bir karar ortaya çıkacak."

Böhürler, Gazze'de barışın sağlanması için de çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.