AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, partilerinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Üzüm, partinin her seçimden başarıyla çıktığını vurgulayarak, partinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu belirtti. Ayrıca, yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını dile getirdi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili basın toplantısı düzenledi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, partilerinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığındaki toplantıda konuşan Üzüm, partinin her seçimden başarıyla çıktığını vurguladı.

Üzüm, "Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak, eğitimden sağlığa, enerjiden ulaşıma, turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye'ye sayısız eser ve hizmet kazandırmıştır. " dedi.

AK Parti'nin yıllar boyu dinamik kalmasının başarının önemli bir unsuru olduğunu dile getiren Üzüm, partinin yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olduğunu belirtti.

Muhalefeti eleştiren Üzüm, şunları kaydetti:

"Değişimi dilinden düşürmeyenlerin koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde hakim olan kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretmeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişimde direnen, bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye çalışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. "

Üzüm, yenilikçi bakış açısına, gelişen ve üreten misyon ortaya koymakta ısrarcı olduklarını, kongre sürecinin de bu yaklaşıma hizmet ettiğini belirtti.

Partisinin eser ve hizmet politikasını bir üst lige çıkarmayı hedeflediğini anlatan Üzüm, yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacaklarını dile getirdi.