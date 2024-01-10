AK Parti Karabük Milletvekili ve İl Başkanı Gazetecilerle Buluştu

Ak Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Safranbolu'da bir restoranda düzenlenen programda konuşan Milletvekili Keskinkılıç, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Gazetecilerin toplumun güvenilir, doğru ve tarafsız haber alması için her daim haber ve bilgi peşinde koştuğunu belirten Keskinkılıç, "Gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi görev edinmiş ve her türlü şartta haber peşinde koşan tüm çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı gününü bir kez daha kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

İl Başkanı Salt da gazetecilerin gecesini gündüzüne katarak çalıştığını vurguladı.

Kamuoyunun bilgilenme hakkının basın mensupları vasıtasıyla yerine getirildiğini ifade eden Salt, "Her hal ve şartta olduğu gibi gece gündüz büyük özveri ve gayretle toplumun haber alma hakkını temin eden muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne, spikerinden yayın yönetmenine, medya sektöründe emek harcayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Yavuz Hüsam, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Semih Can Güzel katıldı. - KARABÜK