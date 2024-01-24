AK Parti Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal oldu

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi, partilerin adayları bir bir açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda partisinin adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Ankara Kalecik Belediye Başkan adayı Erdal Dal oldu.

ERDAL DAL KİMDİR?

1983 yılında Kalecik Gökdere'de doğan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarındaki yerel seçimlerde Belediye Encümeni olarak seçilmiş ve özel sektördeki görevinin yanında yaklaşık bir yıldır Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Dal, 2024 Yılı'nda yapılacak olan Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Kalecik Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir.