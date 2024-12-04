AK Parti Kadın Kollarından kadınların seçilme hakkını elde etmesinin 90. yılına özel toplantı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği özel toplantıda, partinin kadın milletvekilleriyle bir araya geldi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kadınların siyasete katılımı ve AK Parti hükümetleri döneminde elde edilen kazanımlar değerlendirildi.

Burada konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, 1935 yılında yapılan ilk seçimlerde kadınların seçme ve seçilme oranının yüzde 4,1 olduğunu hatırlattı. Bu oranın, 2002'ye kadar aşılamadığını belirten Keşir, şunları kaydetti:

"Türk kadını pek çok milletten önce seçme ve seçilme hakkını elde etmesine rağmen ne yazık ki seçilme hakkını uzun süre kullanamadı. 'Kadın, siyasetin nesnesi değil, öznesidir' diyen Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla parlamentodaki kadın oranı 22 yılda her seçimde arttı. 2015'te ise kadınlar, seçme ve seçilme hakkını tam olarak elde etti ve milletimizin geleceğinde daha güçlü söz sahibi oldu."

Kadınların sadece birey olarak değil, aile ve toplumun güçlü yapı taşları olarak da görülmesi gerektiğine işaret eden Keşir, kadının, birey olarak güçlü olursa aileyi, toplumu ve siyaseti de güçlendireceğinin altını çizdi.

Toplantıda ayrıca milletvekilleri, AK Parti'nin kadın odaklı politikalarının hayata geçiş süreçlerini anlatarak sahada edindikleri deneyimleri paylaştı.

Türk kadınının 90 yıl önce elde ettiği seçme ve seçilme hakkının önemine dikkat çekilen toplantıda, AK Parti hükümetleri döneminde kadınların eğitim, çalışma hayatı ve siyasette kazandığı haklar detaylı şekilde ele alındı.