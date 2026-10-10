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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Gazze'yi andı

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Ercan, kız çocuklarına sunulan imkân ve adaletin toplumun geleceğini belirlediğini, Gazze'de çocukluğu hedef alan zulmün gölgesinde olduklarını söyledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bir toplumun niteliği ve geleceği, kız çocuklarına sunduğu imkanlar ve sağladığı adaletle ölçülür. Hayallerine sınır koymayan, her adımıyla yarınları şekillendiren evlatlarımızın arkasında durmak, güçlü bir geleceğin sarsılmaz zeminidir." ifadelerini kullandı.

Ercan, sosyal medya hesabından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir toplumun niteliği ve geleceği, kız çocuklarına sunduğu imkanlar ve sağladığı adaletle ölçülür. Hayallerine sınır koymayan, her adımıyla yarınları şekillendiren evlatlarımızın arkasında durmak, güçlü bir geleceğin sarsılmaz zeminidir. Ne var ki bugün, Gazze'de masumiyeti ve çocukluğu hedef alan insanlık dışı zulmün gölgesindeyiz. Yaşama hakkı dahi ellerinden alınan masum evlatlarımızın hakkını savunmak, küresel vicdanın ve insan olmanın en somut ödevidir. Tüm çocuklarımızın emniyet, huzur ve adalet içinde yetiştiği bir dünyayı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Tüm kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA
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