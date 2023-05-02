AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, Kınık'ta aile yaşam merkezi açılışına katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kınık Belediyesi bünyesinde hizmet veren aile yaşam merkezinin yeni binasının açılış törenine katıldı.

Açılış töreninde Çankırı'nın yanı sıra Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Ersoy, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı.

Palyaço gösterileri, yüz boyama gibi etkinliklerin de yer aldığı açılışta çocuklar şişme oyun parkında eğlendi.

Ceyda Bölünmez Çankırı, Belediye Başkanı Doğruer'i tebrik ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılından bu yana üzerinde durduğu sosyal belediyecilik anlayışını layığıyla yerine getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada miniklerimiz için yeni bir binanın açılışını gerçekleştirirken eğitim öğretim hayatlarının başarı ve mutlulukla geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer ise "Çocuklar geleceğimizin mimarlarıdır, elimizden gelen tüm imkanı devletimizin desteğiyle onlara vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kınık Belediyesi Aile Yaşam Merkezinin yeni binasında bulunan 3 sınıfta, 3 ve 5 yaş grubu çocuklara yönelik ücretsiz kurslar düzenleniyor.

AK Parti İzmir milletvekili adayı da olan Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında, Kınık Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlerle bir araya geldi. Çankırı, Kınık Devlet Hastanesi ile Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanlarını da ziyaret etti.

Çankırı, Bergama'da partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.