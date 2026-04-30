AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan Cemil Tugay'ın esnafa yönelik ifadelerine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın esnafa yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı açıklamada, Tugay'ın Büyükşehir Belediyesinin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı'nın kapatılmasına tepki amacıyla eylem yapan Kemeraltı Çarşı Esnaf Koruma Derneği üyesi esnafa yönelik "Tiplerinden ve hallerinden nasıl insanlar olduklarını anlıyoruz." ifadelerini kullandığını belirtti.

Belediye Başkanı'nın yaşadığı sorunlar nedeniyle anayasal hakkını kullanarak eylem yapan esnafa yönelik küçük düşürücü üslup kullanmasının doğru olmadığını vurgulayan Saygılı, İzmir'de partilerine artan teveccühten rahatsız olunarak insanların hür iradesinin hedef alındığını savundu.

Kişilerin tipleri, halleri ve tercihleri üzerinden sınıflandırılmasının bırakılması gerektiğinin altını çizen Saygılı, "Sayın Cemil Tugay, ille de insanların tipinden ve halinden analiz yapabiliyorum diyorsa keşke CHP belediyelerinde rüşvete bulaşan, CHP'li belediyelerde pembe dizi benzeri skandallarını yaşatan ve İzmir'in parasını rant çevrelerine yedirip bankamatik memur havuzu kuran partililerinin tipine ve haline aynı dikkati gösterseymiş." değerlendirmesini yaptı.

Saygılı, şunları kaydetti:

"Madem Çankaya Otoparkı ile ilgili çoğunluk hissesini bu kadar önemsiyorsunuz, eylem adresi olarak kamu bankalarını gösteriyorsunuz. Çoğunluk hissesi bulunan kamu bankası ortaklarınız, Çankaya Otoparkı'nı güçlendirmek için size yetki verdi. 17 ay boyunca bir adım atmadınız, bir gün çıkıp 'Biz burayı yıkacağız.' dediniz. O zamandan bu zamana ne değişti? İzmir halkından ricanız kimin yalan söylediğine iyi bakmalarıymış. Ben de size bir ricada bulunayım, İzmir'in bütün CHP'li belediyeleri olarak yalan, liyakatsizlik, yetersizlik ve beceriksizlik fotoğrafını iyi görmek ve değerlendirmek mi istiyorsunuz? Lütfen bir araya gelin ve aynaya bakın."