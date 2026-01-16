Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: "AK Parti laf değil, eser üretir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bergama Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "AK Parti laf değil, eser üretir; polemik değil, hizmet yapar. Tüm engelleme ve mazeret siyasetine rağmen bu eseri Bergama'ya kazandırdık" dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bergama Millet Bahçesi ve Çamlı Park projesinin tamamlanarak hizmete açılmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Projenin Bergama'nın çehresini değiştiren örnek bir yatırım olduğunu vurgulayan Saygılı, eser ve hizmet siyasetine dikkat çekti.

"Bergama'nın çehresini değiştiren örnek bir yatırım"

Bergama Millet Bahçesi'nin toplam 63 bin metrekarelik bir alan üzerinde inşa edildiğini belirten Saygılı, "Bugün Bergama'da, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının İzmir'e ve Bergama'ya kazandırdığı eser ve hizmet siyasetinin en somut örneklerinden birini daha milletimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bergama Millet Bahçesi ve Çamlı Park; doğasıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, spor ve kültür donatılarıyla şehre değer katan örnek bir yatırımdır. Proje kapsamında otopark, Millet Kıraathanesi ve ticari birimler titizlikle inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlar

Başkan Saygılı, tesisin içeriğine dair teknik detayları da paylaşarak şu bilgileri verdi:

"Millet Kıraathanesi binasında kütüphane, çocuk kütüphanesi, kafeterya ve çocuk oyun alanı gibi sosyal alanlar yer alıyor. Çevre düzenlemesi kapsamında ise kaykay pisti, tenis ve basketbol sahaları, biyolojik gölet, macera parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. Peyzaj uygulamalarında 16 bin 139 metrekare çim alan, 579 yapraklı ağaç, erguvanlar ve binlerce çalı grubu bitki kullanılarak yeşili merkeze alan bir yaşam alanı oluşturuldu."

"Engellemelere rağmen kazandırdık"

Projenin hayata geçirilme sürecine değinen Saygılı, "Bir zamanlar 14 Eylül Stadı ve atıl durumdaki eski dükkanların bulunduğu bu alan; bugün modern bir Millet Bahçesine dönüştürülmüştür. Tüm engelleme ve mazeret siyasetine rağmen; AK Parti iktidarının kararlı iradesi ve bakanlıklarımızın güçlü desteğiyle bu eser Bergama'ya kazandırılmıştır. AK Parti laf değil, eser üretir; polemik değil, hizmet yapar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'i ve Bergama'yı yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
