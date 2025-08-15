AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan İZBAN Uygulamasına Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin "90 dakika ücretsiz aktarma" uygulamasından İZBAN'ı çıkarma hazırlığına tepki gösterdi.

Saygılı, yazılı açıklamasında uygulamanın kaldırılması halinde İzmirlilerin yeni bir kaosla karşı karşıya kalacağını savundu.

İZBAN Yönetim Kurulu'nda alınmış bir kararın bulunmadığını belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Madem bu sistemden çıkacaktınız, neden seçim öncesi 90 dakikayı vaat ettiniz? Bu, açıkça İzmirliye verilen sözün tutulmaması demektir. Dahası, ortada ne teknik hazırlık var ne de hukuki dayanak. Yönetim kurulu kararı olmadan yetki aşımı yapılmış, bununla da yetinilmemiş İzmirlinin yarın İZBAN'a hangi kartla bineceği, hangi ödeme sistemiyle yolculuk yapacağı bile düşünülmemiştir."