AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Barosu'nun 'Onur Haftası' etkinliklerine tepki gösterdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Onur Haftası" adı altında etkinlik düzenleyen İzmir Barosuna tepki gösterdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, baronun, "bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini" kabul etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Baronun etkinlikleri iptal etmesini isteyen Saygılı, şunları kaydetti:

"Devletin, milletin adaletini temsil eden kamu niteliğindeki bir kurumun, bozgun cinsiyetçiliği körüklemesini kabul etmek mümkün değil. Baronun, dini ve toplumsal ahlaki değerlerle aile birliğini yerle bir etmeyi; dolayısıyla vatan ve millet bütünlüğümüzü hedef alan bu sapkınlık eylemlerine ortak olmalarının tek izahı; haddini aşmak, ahlak erozyonuna basamak olmaktır. Kadın haklarını ve aile kutsallarını da çiğneyen bu istismarcılarla saf tutan; Türk gençliğinin yozlaşması için tertiplenen bu kirli propagandaya çanak tutan İzmir Barosu; derhal geri adım atmalı, adına 'Onur' dedikleri söz konusu kepazeliğe son vermelidir."