AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı güven tazeledi

Ak Parti İzmir'de 8'inci Olağan İl Kongresi heyecanı yaşandı. Kongrede tek aday olarak gösterilen Bilal Saygılı, yeniden İl Başkanı seçildi.

Ak Parti İzmir'in 8'inci Olağan İl Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tamamlandı. Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen kongrenin Divan Başkanlığına AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir il Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, Divan Üyeliklerine ise İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli, önceki dönem İzmir Milletvekili ve İl Başkanı Ali Aşlık, Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Salih Çetinkaya seçildi.

Bilal Saygılı yeniden İl Başkanı seçildi

Tek adaylı kongrede mevcut İl Başkanı Bilal Saygılı, yeniden başkan seçildi. Konuşmaların sonunda, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çakabey Miğferi hediye edildi.

Kongreye, son Başbakan Binali Yıldırım, Genel Başkanvekilleri Efkan Ala, Mustafa Elitaş, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Erkan Kandemir, Ömer Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya, Nihat Zeybekçi, Ömer İleri, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaarslan, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehlioğlu, Leyla Şahin Usta, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Ceyda Bölünmez Çankırı, Alpay Özalan, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Ali Çelebi, STK temsilcileri, muhtarlar ve partililer katıldı. - İZMİR