AK Parti'li Saygılı'dan, açıklamaları nedeniyle CHP'li Güç'e tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün açıklamalarına yanıt vererek CHP'nin İzmir'deki siyasi tutumunu eleştirdi. İzmir'in sorunlarına dikkat çeken Saygılı, CHP yönetimini hizmet üretmeye çağırdı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kendisi ve AK Parti milletvekillerine yönelik açıklamaları nedeniyle CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e tepki gösterdi.

Saygılı, açıklamasında CHP'nin siyasi akıl tutulması yaşadığını savundu.

Güç'ün, AK Parti'li milletvekillerini İzmir için göreve çağırdığını belirten Saygılı, "Tatilden belediye başkanlarını çağıramayan siyasi irade, bugün AK Parti'ye ve AK Parti'nin İzmir kadrolarına tek bir kelime edemez. Kürsülerden ağza alınmayacak hakaretler ettiğiniz genel sekreterimiz, milletvekillerimiz ve tüm teşkilatımızla her gün sahadayız." ifadesini kullandı.

Saygılı, CHP yönetiminin "engelleniyoruz" söylemi üzerinden siyaset yapmak yerine kente hizmet, eser ve proje üretmesi çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Gerçeğin ta kendisi İzmir'in su, altyapı ve büyük bir belediyecilik krizi içinde olduğudur. Gerçeğin ta kendisi İzmir'i kalesi gibi görüp siyasi rehavet içinde, konfor alanlarında keyif süren sorumsuz siyaset kadrolarının İzmir'i önemsememesidir. İzmir'in karşısında olmak gibi ölçüsüz bir ithamı şahsınıza misliyle iade ediyorum. İzmir için hükümetlerimizin akıttığı alın ve akıl terinin zekatı bile CHP'nin altında kalacağı kadar yüklüdür."

