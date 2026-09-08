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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan 9 Eylül mesajı

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında 9 Eylül'ün yalnızca İzmir'in değil, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Kurtuluşun 104. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve minnetle idrak ettiklerini ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"9 Eylül yalnızca İzmir'in kurtuluş tarihi değildir. 9 Eylül esareti reddeden bir milletin bağımsızlık iradesinin, vatan sevgisinin ve sarsılmaz kararlılığının tarihe kazındığı kutlu bir gündür. Bu şehirde dalgalanan ay yıldızlı bayrağımız, milletimizin hiçbir şart altında bağımsızlığından ve hürriyetinden vazgeçmeyeceğinin en güçlü nişanesidir. İzmir'in işgaliyle başlayan acı günler, milletimizin topyekün mücadelesi ve kahraman ordumuzun büyük fedakarlıklarıyla 9 Eylül 1922'de zafere ulaşmıştır. Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlayan direniş ruhu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kahraman Mehmetçiğimizin azmi, milletimizin duası ve fedakarlığıyla İzmir'in semalarında yeniden bağımsızlığın bayrağını dalgalandırmıştır. Bugün bizlere düşen, yalnızca bu büyük zaferi anmak değil 9 Eylül'ün bize bıraktığı emanete aynı şuur ve sorumlulukla sahip çıkmaktır."

Kaynak: AA
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