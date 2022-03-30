AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı'ndan depremzedelere skandal sözler

İZMİR (Haberler.com) - İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. "Kentsel dönüşümcü değiliz" sloganı ile yola çıkan ve afet kredisi taleplerini sık sık dile getiren İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyesi depremzedeler, bu kez de AK Parti İzmir İl Binası'na yürüdü.

TOPLU HALDE BİNAYA GİRMEK İSTEDİLER

Depremzedeleri bina kapısında AK Parti İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil ve il yöneticileri karşıladı. Eylemcilerin toplu olarak içeri girmek istemesi üzerine il yöneticileri ile depremzedeler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

"ŞOV YAPMANIZA GEREK YOK"

Depremzedeler ile konuşan AK Partili Kandil, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin kendileri ile defalarca görüştüğünün altını çizerken, "Bu şekilde kameraların karşısında şov yapmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN ARKADAŞLARI ALALIM"

Kandil ardından görevli polis memurlarına dönerek "Ben arkadaşlarla diyaloğa girmek istemiyorum, buraya şova gelmişler lütfen alalım" dedi.

"İYİ NİYETİMİZİ SUİSTİMAL EDİYORSUNUZ"

Kandil konuşmasının devamında ise "Siz iyi niyeti suistimal ediyorsunuz, Kerem bey sizlerle defalarca konuştu, bizim yaptıklarımızı görmüyorsanız ben size yalancı derim" açıklamasını yaptı.

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