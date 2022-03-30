AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı'ndan depremzedelere skandal sözler
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İzmirli depremzedeler afet kredisi taleplerini dile getirmek için AK Parti İl Binası'nda yürüdü. Toplu olarak binaya girmek isteyen depremzedelere AK Parti İzmir İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil, "Şov yapmaya gelmişler" diyerek tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginlik yaşandı.
İZMİR (Haberler.com) - İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen ve büyük bir yıkıma sebep olan depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. "Kentsel dönüşümcü değiliz" sloganı ile yola çıkan ve afet kredisi taleplerini sık sık dile getiren İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) üyesi depremzedeler, bu kez de AK Parti İzmir İl Binası'na yürüdü.
Depremzedeleri bina kapısında AK Parti İl Başkan Danışmanı Mustafa Kandil ve il yöneticileri karşıladı. Eylemcilerin toplu olarak içeri girmek istemesi üzerine il yöneticileri ile depremzedeler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Depremzedeler ile konuşan AK Partili Kandil, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin kendileri ile defalarca görüştüğünün altını çizerken, "Bu şekilde kameraların karşısında şov yapmanıza gerek yok" ifadelerini kullandı.
Kandil ardından görevli polis memurlarına dönerek "Ben arkadaşlarla diyaloğa girmek istemiyorum, buraya şova gelmişler lütfen alalım" dedi.
Kandil konuşmasının devamında ise "Siz iyi niyeti suistimal ediyorsunuz, Kerem bey sizlerle defalarca konuştu, bizim yaptıklarımızı görmüyorsanız ben size yalancı derim" açıklamasını yaptı.