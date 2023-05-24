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AK Parti İstanbul Milletvekili Turan: '14 Mayıs'ta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek'

AK Parti İstanbul Milletvekili Turan: "14 Mayıs'ta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek"

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz'da vatandaşlarla buluştu.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz'da vatandaşlarla buluştu. Turan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta sendelettiğimiz muhalefeti 28 Mayıs'ta sandığa gömeceğini ifade ediyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarına Beykoz'da devam eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Çiğdem Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. Seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla tek tek selamlaşan Turan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten vatandaşlar Milletvekili Turan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "28 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olması için Cumhurbaşkanımızın arkasında koşturmaya devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta sendelettiğimiz muhalefeti 28 Mayıs'ta sandığa gömeceğini ifade ediyorlar. Türkiye ne Amerika'dan ne Avrupa'dan yönetilecek bir ülke değil. Türkiye Ankara'dan yönetilecek bir ülkedir. Türkiye'nin tarihine baktığımızda aslında en güzel örnektir" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

28 Mayıs Seçimi 14 Mayıs AK Parti İstanbul Politika Haberler

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