AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Murat Kurum'u ilçe başkanı Salim Çetinkaya karşıladı. Başkanlık binasındaki görüşmede Murat Kurum ve ilçe başkanı Çetinkaya parti çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ziyarete bir süre sonra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Milletvekili Hulusi Şentürk, AK Parti İstanbul il Yönetim Kurulu Üyesi Nurullah Aktaş da katıldı.