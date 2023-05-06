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AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Serkan Bayram Kadıköy'de Esnafı Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Serkan Bayram Kadıköy'de Esnafı Ziyaret Etti

Politika Haberleri

AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Serkan Bayram, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti. Seçimde Kadıköy esnafından desteklerini beklediklerini belirten Bayram, aynı zamanda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak İstanbul Mitingine vatandaşları davet etti.

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Serkan Bayram, Kadıköy'de esnafı ziyaret etti. Seçimde Kadıköy esnafından desteklerini beklediklerini belirten Bayram, aynı zamanda yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak İstanbul Mitingine vatandaşları davet etti.

Serkan Bayram, esnafla sohbet ederek hayırlı kazançlar diledi. Esnaf ziyaretlerinin ardından Kadıköy Rıhtım'da kurulan AK Parti çadırını ziyaret eden Bayram, oradaki görevlilerle bir araya geldi.


İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Serkan Bayram AK Parti İstanbul Kadıköy Politika Haberler

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