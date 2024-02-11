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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

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AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Vefat haberini duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazasında hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE DUYURDU

Acı haberi duyuran AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Kabaktepe, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında "Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah." dedi.

FATMA SEVİM BALTACI KİMDİR?

Fatma Baltacı 22 Ekim 1981'de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu. Aslen Trabzon'lu olan Baltacı orta ve lise ögrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 28 Şubat sürecinde kazandığı üniversiteye gidemediği için meslek edinme adına Moda-Giyim-Tasarım eğitimi aldı. 2007-2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştı.

AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybettiFatma Sevim Baltacı

Üniversitelerde başörtü yasağının kalkmasıyla ilahiyat fakültesine başladı. Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim Başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti. AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde görev aldı (Teşkilat komisyonu , Ar-Ge , Tantım Medya, Shib-AK bülten sorumluluğu, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı).

Kaynak: Haberler.com / Politika

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