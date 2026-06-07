Haberler

AK Parti İstanbul'dan Gençlik Şöleni

AK Parti İstanbul'dan Gençlik Şöleni
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının "Yaz Şöleni" programı Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yapıldı.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kollarının "Yaz Şöleni" programı Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yapıldı.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyu devam eden etkinliklerde spor aktiviteleri, çeşitli parkurlar, sahne gösterileri ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Coşkunun hakim olduğu programda gençler hem eğlendi hem de teşkilat mensuplarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Programda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, 81 il ve 922 ilçede teşkilatlanmış, Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği değerin, AK Parti teşkilatlarının en büyük gücü olduğunu ifade eden İbiş, gençlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyüşte önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kentin 39 ilçesinden programa katılan gençlerle gurur duyduklarını söyledi.

Özdemir, AK Parti Gençlik Kolları teşkilatının ortaya koyduğu çalışmalardan memnuniyet duyduklarını, yeni seçmen birimlerinin ve lise teşkilatlarının yıl boyunca önemli çalışmalara imza attığını, gençlerin eğitim hayatına, kişisel gelişimlerine ve gelecek planlamalarına katkı sunacak yeni projeler üzerinde çalıştıklarını aktardı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi'ne daha güçlü hazırlanacaklarına dikkati çeken Özdemir, gençlerin görüş ve önerilerinin kendileri için büyük önem taşıdığını, gençlerle istişareyi artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce de organizasyonda emeği geçen teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, gençlerin enerjisi ve heyecanının "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine güç kattığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından program fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / İrem Demir
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu