AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarından 'Lise Başkanları Buluşması'
Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, yaklaşık 2 bin lise öğrencisinin katılımıyla 'Lise Başkanları Buluşması' düzenledi. Etkinlikte gençlerin siyasetteki rolleri vurgulandı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerle birlikte inşa edileceği ifade edildi.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından "Lise Başkanları Buluşması" düzenlendi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık'taki programa AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Yeni Seçmen Başkanı Tolunay Kutluay, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ile yaklaşık 2 bin lise öğrencisi katıldı.

Programda konuşan İl Başkanı Özdemir, gençlerin siyasetteki rolüne dikkati çekerek, "Bugün burada güçlü bir hareketin başlangıcını sizlerle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 2 bin yeni seçmen gencimizi İl Başkanlığımızda misafir ettik. İstanbul'un yarını, gençlerimizin enerjisi ve vizyonuyla inşa edilecek." dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Özil de "Gençlerle aynı heyecanı paylaşmak çok kıymetli. Salona sığmayan bu enerji, gençliğin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Gelecek, inanan ve sorumluluk alan gençlerle şekilleniyor." diye konuştu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Yüce de Türkiye Yüzyılı vizyonunun gençlerle birlikte inşa edildiğini vurgulayarak, "Yeni seçmen genç arkadaşlarımızla İl Başkanlığımızda güçlü bir buluşmaya imza attık. Öz güveni yüksek, hedefi olan bir gençlik görüyoruz. İstanbul'un yarını da Türkiye Yüzyılı da bu kararlılıkla inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Politika
