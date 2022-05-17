AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den flaş açıklama - Haberler

- AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den flaş açıklama

"Kaftancıoğlu kendisine hakaretten 40'ın üzerinde dava açtı"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezanın tartışıldığı bir dönemde flaş bir açıklamada bulundu. Kabaktepe, "Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açmış. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gazeteci Kenan Taş'ın sunduğu Çözüm Önerisi programının canlı yayın konuğu oldu. Gündeme dair konular hakkında özel açıklamalarda bulunan Kabaktepe, Kaftancıoğlu'na verilen cezaya ilişkin yöneltilen soru üzerine flaş bir açıklamada bulundu. Gündeme bomba gibi düşen açıklamada Kabaktepe şunları söyledi; "Kaftancıoğlu'na verilen cezanın 3 boyutu var. Siyasal etik boyutu, hukuk boyutu ve siyaset boyutu. Siyasal etik olarak kullanılan o cümleleri, atılan o tweetleri size okuyamam ama çıktı olarak verebilirim. Bu cümleleri kullanan birisinin hakaretten dolayı yargılanmasına kimsenin karşı çıktığını düşünmüyorum. Kişisel hakaret var, devlete hakaret var, devlet yetkililerine hakaret var. Bir de şu var. Duyduğuma göre Canan hanım, sosyal medyadan kendisine yapılan hakaretlerden dolayı 40'ın üzerinde dava açmış. Kendisi için yazılanlar, kendisinin yaptığı hakaretler kadar bile değil. O kadar ağırını görmedim. Ceza davaları da tazminat davaları da var. O vatandaşlarımız siyasetçi değil. Kendinize yapılan en ufak hakarete bile dava açıyorsunuz. Bir insanın kendisine, annesine, bu toplumun ahlakıyla bağdaşmayacak bir üslupla üstelik bir kadın olarak en ağır hakaretleri, küfürleri edeceksiniz. Sonra bundan dolayı ceza alınca ortalığı ayağa kaldıracaksınız ama size sosyal medyadan en ufak bir hakaret edildiğinde hem ceza hem de tazminat davası açacaksınız. Bir değil, iki değil 40'ın üzerinde bu şekilde dava açmış.

İhlas Haber Ajansı / Politika