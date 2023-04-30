AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe çocuklara patlamış mısır ikram etti, vatandaşla sohbet etti AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Beykoz'da bulunduğu ziyaretlerde, cami cemaatiyle sohbet etti, sahilde bulunan etkinlik alanında çocuklara patlamış mısır ikram etti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe çocuklara patlamış mısır ikram etti, vatandaşla sohbet etti

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Beykoz'da bulunduğu ziyaretlerde, cami cemaatiyle sohbet etti, sahilde bulunan etkinlik alanında çocuklara patlamış mısır ikram etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe Beykoz'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Rüzgarlıbahçe Merkez Camiinin bahçesinde vatandaşlarla sohbet eden Kabaktepe'ye Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da eşlik etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kabaktepe, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Mahallede bulunan esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sahilde bulunan Beykoz Çocuk Şenlikleri etkinliğine katıldı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'la birlikte sahilde vatandaşlarla fotoğraf çektiren Osman Nuri Kabaktepe, etkinliğe katılan çocuklara patlamış mısır ikram etti.