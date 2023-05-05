AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu Hal Esnafıyla Buluştu

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu, Bahçelievler'de seçim çalışmaları kapsamında hal esnafı ile bir araya geldi. Şatıroğlu, Yenibosna'da bulunan mini hale giderek hal esnafıyla bir araya geldi. Halde bulunan işletmeleri dolaşan Şatıroğlu, destek talep etti.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu, Bahçelievler'de seçim çalışmaları kapsamında hal esnafı ile bir araya geldi.

AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Nevzat Şatıroğlu seçim çalışmalarına Bahçelievler Yenibosna'da devam etti. Şatıroğlu, Yenibosna'da bulunan mini hale giderek hal esnafıyla bir araya geldi. Halde bulunan işletmeleri dolaşan Şatıroğlu, destek talep etti.

Sebze hali ziyareti sırasında konuşan esnaf Nevzat Dalcı ise "Eski soğan bitti ve yağmurlardan dolayı yeni soğan yapılamadı. Şimdi fiyat aşağı düşüyor. Çünkü soğanımız bol, patatesimiz bol, her şeyimiz bol. Ellerine soğanı alıp da bu memleketi yıkmaya çalışanlara Cenab-ı Hak onlara bu fırsatı vermeyecek" dedi.

"SAHA ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Muhalefetin soğan fiyatı üzerinden siyaset yapmasına atıfta bulunan Şatıroğlu da "Yenibosna'da bir mini haldeyiz. Soğan, patates üzerinden bu kadar büyük kazanımları provoke etmek isteyenler, savunma sanayi, doğalgazdaki başarımız, petrol bulmamız, Ayasofya gibi birçok başarımızı gölgelemek isteyenlere en büyük cevabı sayın adaşım Nevzat ağabey verdi. Sahadaki çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Sahada her gittiğimiz kapıda inanılmaz bir teveccüh ile karşı karşıya kalıyoruz. Herkes bu olayın bir patates, soğan meselesi olmadığını, memleket, vatan, millet, bayrak meselesi olduğunu çok iyi anlamış. Biz de tekrar 'Durmak yok, yola devam' diyerek çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.