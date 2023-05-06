AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik Beykoz'da Esnaf Ziyaretinde

Ak Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Yahya Çelik, Beykoz'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Çelik, esnaftan seçimler için destek istedi.

Yahya Çelik, seçim çalışmaları çerçevesinde Ortaçeşme Meydanı'nda dükkanları ve iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Çelik esnaftan ve vatandaşlardan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde desteklerini beklediklerini belirtti. Beykoz esnafı da ziyaretlerinden ötürü Yahya Çelik'e teşekkürlerini iletti.