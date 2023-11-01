AK Parti İnsan Hakları Başkanı: Gazze saldırıları evrensel insan hakları değerlerinin Batı'da yer edinmediğini gösteriyor

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bütün dünyanın dikkatini çekmesi gereken, herkesin isyan etmesini gerektiren bir durum olduğunu belirtti. Yalçın, evrensel insan hakları değerlerinin Batı'da yer edinmediğini Gazze ile beraber net şekilde gördüklerini söyledi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının bütün dünyanın dikkatini çekmesi gereken, herkesin isyan etmesini gerektiren bir durum olduğunu belirterek, "Maalesef evrensel insan hakları değerlerinin hiçbirinin Batı'da yer edinmediğini Gazze ile beraber net şekilde gördük." dedi.

Yalçın, Anadolu Yayıncılar Derneğinin (AYD) Hamamönü'ndeki binasında düzenlenen Anadolu Sohbetleri Programı'na katıldı.

İsrail'in kurguladığı yapıya göre Filistinlilere, bulundukları coğrafyada yer olmadığını söyleyen Yalçın, "O nedenle İsrail'in, Hamas saldırısının arkasından sadece öfke ve intikam hissiyle hareket ettiğini, aklını yitirdiğini falan düşünmüyorum. Aksine çok bilinçli bir politikanın devamı olarak Filistin'de yaşayan Gazze'ye sıkıştırılmış Filistinlileri, Filistin coğrafyasından tamamıyla sürmek politikası devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, hastanelerin bombalanmasının, sivillere yönelik saldırıların bu kadar yoğun olmasının "askeri hesap hatası" olamayacağının altını çizerek, "Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de topyekun bir temizlik hedefinin güdüldüğünü görebiliyoruz. Aslında bu bütün dünyanın dikkatini çekmesi gereken, herkesin isyan etmesini gerektiren bir durum ama maalesef evrensel insan hakları değerlerinin hiçbirinin Batı'da yer edinmediğini Gazze ile beraber net şekilde gördük." diye konuştu.

Batı'daki ülkeler ve medya kuruluşlarının, Türkiye ve farklı ülkelere insan hakları ihlalleri üzerinden yüklendiğine işaret eden Yalçın, "Hatta 'insan hakları', 'özgürlükler', 'demokrasi' adı altında coğrafyamızda savaşların yapıldığına, askeri müdahalelerin gerçekleştirildiğine defalarca şahitlik ettik. Söz konusu Filistinli Müslümanın hakkı olunca maalesef onu insandan saymayan bir yaklaşım sadece İsrail'de değil, tüm Batı kamuoyunda yaygın bir şekilde varlığını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, uluslararası toplum ve kuruluşların, Filistin'e yönelik "duymadım, görmedim, bilmiyorum" yaklaşımını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Bu anlamda, uluslararası düzenin çok kritik bir dönemeçte olduğunu düşünüyorum." dedi.

İsrail'in saldırılarının savaş veya terörle mücadele olarak nitelendirilemeyeceğini vurgulayan Yalçın, bunun sivil katliamı olduğunu kaydetti.

Yalçın, sivillerin hayatının güvence altına alınması için acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini dile getirerek, bunun için de uluslararası kurumlara daha fazla baskı yapılması, uluslararası toplumun harekete geçirilmesi, Orta Doğu'daki ülkelerin her birinin Filistin'i ana gündem haline getirmesi gerektiğini söyledi.