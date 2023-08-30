AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi ve yapılan çalışmaları anlattı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer, sorun, sıkıntı ve talepleri dinledi.

Vatandaşlar ve esnafla dertleşen ve sohbet eden Başkan İsmail Sümer'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Sümer, yapılan çalışmalar ve projeler ile ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Sümer, sürekli esnaf ve vatandaşlarla iç içe olduklarını belirterek, "Onların talep ve isteklerini dinliyor fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları ve yapacağımız projelerimizi anlatıyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızdan oldukça olumlu tepkiler alıyoruz. Gösterilen ilgi ve sevgiden oldukça memnunuz. Aldığımız bu büyük manevi güçle yolumuza daha emin adımlarla gideceğiz" dedi.

Vatandaşlar ise, Başkan Sümer'in ilçenin sorunları ile yakından ilgilenmesi nedeniyle duydukları memnuniyeti ifade etti. - ADIYAMAN